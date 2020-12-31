Слово «мир» на Донбассе слышно чаще всего – и от гражданских, и от военных. Куда ни загляни, у кого не спроси, все устали от жизни вблизи войны, которая приносит печаль, боль и бедность, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она напомнила, что 27 июля 2020 на Донбассе начала действовать новая договоренность о всестороннем и всеобъемлющем режиме прекращения огня.

«Это самый длительный период тишины за шесть с половиной лет войны. Почти каждый день происходят нарушения перемирия. Это могут быть выстрелы, беспилотники, укрепления инженерных конструкций, минирования. Однако сложно представить, что наполненная оружием и взрывоопасными веществами территория в один момент перестанет грохотать», - заявила Мендель.

«Здесь более 400 километров линии разграничения, где сходятся противоположные мировоззрения, страхи, злость, бессилие, бедность и разбитые надежды. А пропаганда здесь воспринимается как неоспоримый факт. И на мирной территории Украины ежедневно можно услышать взрывы или выстрелы. Как же этого избежать там, где идет война?» - спрашивает она.

Но, несмотря на это, перемирие таки действует и дает результаты, убеждена пресс-секретарь Зеленского.

По данным ОБСЕ, за 5 недель до его начала было зафиксировано более 18 тысяч нарушений, а за 7 недель спустя – всего более тысячи. На 20 декабря в зоне проведения операции объединенных сил было 49 боевых потерь, 45 из них – погибшие в начале перемирия, и только четыре – после. И 18 раненых.

По данным Генштаба, за этот же период 2019 было 36 убитых и 129 раненых. В 2018 году – 51 убитый и 304 раненых. В 2017-м – 60 убитых и 308 раненых.

«Эти цифры свидетельствуют об одном – какие бы ни были провокации, соглашения о перемирии дают свои плоды. Мы все надеемся, что мир на Донбассе скоро наступит. Мира Украине!» - пишет Мендель.