В мире по состоянию на утро 31 декабря количество больных COVID-19 составляет 83 067 119 человек.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Worldometer.
При этом 58 868 961 человек выздоровел, 1 812 189 пациентов умерли.
Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (20 216 991). Количество умерших - 350 778, выздоровели - 11 998 794 человека.
На втором месте Индия - 10 267 283 инфицированных (148 774 человека умерли и 9 860 280 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 7 619 970 больными (193 940 смертей от COVID-19 и 6 707 780 выздоровели).
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