также в разделеМир
Великобритания окончательно утвердила торговое соглашение с ЕС 5
ООН обвинила Трампа в нарушении Женевской конвенции из-за помилования наемников ЧВК Blackwater 12
В Белграде неизвестные потушили вечный огонь, привезенный Лавровым 20
Вирусолог: Вакцина от COVID-19 сможет защищать несколько лет 9
Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность почти 80% 13
В мире от коронавируса привили уже более 5 миллионов человек 18
Руководство ЕС подписало соглашение о сотрудничестве с Британией после Brexit 30
Великобритания одобрила вакцину от AstraZeneca 11
В мире число заболевших COVID-19 превысило 82 миллиона человек 7
В Хорватии произошло три новых землетрясения 42
Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления 13
Скончался Пьер Карден 23
Венгрия получила партию российских вакцин 14
Шпионский скандал: Россия высылает болгарского дипломата 17
Палата представителей одобрила оборонный бюджет, преодолев вето Трампа 16
В ЕС обвинили Россию в дезинформации о COVID-19 ради продажи своей вакцины 48
В Китае приговорили к 4 годам журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 14
Санта Клаус получил лицензию на полеты к МКС 11

В мире по состоянию на утро 31 декабря количество больных COVID-19 составляет 83 067 119 человек.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 58 868 961 человек выздоровел, 1 812 189 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (20 216 991). Количество умерших - 350 778, выздоровели - 11 998 794 человека.

На втором месте Индия - 10 267 283 инфицированных (148 774 человека умерли и 9 860 280 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 7 619 970 больными (193 940 смертей от COVID-19 и 6 707 780 выздоровели).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
6
Теги