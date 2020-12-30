Для многих семей не безразлична жизнь пожилых родственников. Окружая их заботой, многие готовы на многое, лишь бы создать нужную среду и надлежащий уход. Для родственников выделяют большое количество времени, посвящают им часть жизни. Но уход за пенсионером - вовсе нелегкое занятие, требующее моральных и физических сил. К тому же, у всех людей есть собственные семьи и дети, которым тоже требуется внимание. Справляться с уходом за родственником становится непосильной задачей из-за отсутствия специальных навыков, требующих медицинского вмешательства, выполнения трудных процедур.

Одним пожилым людям требуется постоянная помощь сиделок и медработников, другие пенсионеры нуждаются в массажах, инъекциях и в реабилитационных мероприятиях. Очень трудно и в материальном плане. Чего только стоит покупка противопролежневой кровати, не говоря уже о переоборудовании всей квартиры под нужды родственника. Один из выходов из сложившейся ситуации будет оформление в дом престарелых.

Выбор лучшего дома престарелых в Днипре

Хотя в нашей стране сложилось мнение, что дом престарелых не лучшее место для любимых и родных, стереотипы начинают рушиться. Современные интернаты для престарелых претерпели большие изменения. В частных учреждениях за подопечными осуществляется круглосуточный уход, дома престарелых стали напоминать собой отели с присутствием сиделок и персонала. Если добавить к этому оборудованные комнаты, оборудованные под нужды инвалидов, то получится, что учреждения полностью соответствуют потребностям пожилых людей.

Главной задачей становится выбрать лучший дом для престарелых. При поиске стоит руководствоваться главными критериями:

Приемлемые условия проживания для пожилого человека.

Уютная атмосфера и приятный персонал.

Поддержка здоровья пожилого человека.

Одним из таких учреждений является дом «Гармония». На сайте https://dom-prestarelih.com/ можно ознакомиться с услугами этого частного пансионата.

Плюсы дома престарелых

Доверившись профессионалам, можно спокойно заниматься личной жизнью и навещать своего родственника в оставшееся на то время.

Плюсы оформления родственника в частный пансионат:

Пожилые люди окружены заботой и вниманием.

Родственники всегда находятся под контролем.

Проводят реабилитацию после травм, операций, инфарктов.

В учреждении пожилые люди общаются между собой и погружены в социализированные программы (экскурсии, мастер-классы, общие праздники). Это улучшает эмоциональное состояние, что играет большую роль для реабилитации и восстановления.

Тем, кто утратил возможность самообслуживания, будут оказаны все мероприятия и обеспечены любые меры поддержки.

Многие пожилые люди, попав в дом для пожилых людей, начинают быстрее восстанавливаться, чувствуют себя лучше, чем в стенах квартиры. Высокий уровень обслуживания помогает поднимать настроение, нормально общаться с другими людьми, имеющих такое же заболевание или схожих по возрасту.

Конечно, трудно доверить родственника незнакомым людям. Но изучив политику учреждения и побывав в его стенах, можно с уверенностью сказать, что оформление в интернат является хорошим выходом при возникшей ситуации.