В Украине размер средней пенсии вырос в течение года на 400 гривен и составляет 3,4 тысячи гривен, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

При этом отмечается, что в результате реализации программы доплаты и повышения получили более 10 млн человек.

«Средняя пенсия составила более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год. На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии ниже 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 млн. То есть для 2,2 млн людей мы вывели пенсии выше этой позорной черты», – сказано в сообщении.