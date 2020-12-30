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В Украине размер средней пенсии вырос в течение года на 400 гривен и составляет 3,4 тысячи гривен, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

При этом отмечается, что в результате реализации программы доплаты и повышения получили более 10 млн человек.

«Средняя пенсия составила более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год. На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии ниже 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 млн. То есть для 2,2 млн людей мы вывели пенсии выше этой позорной черты», – сказано в сообщении.
ForUm

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