В вагоне поезда Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александра Шевченко.

«Чтобы уже точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая», – написал он.