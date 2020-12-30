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В вагоне поезда Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александра Шевченко.

«Чтобы уже точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая», – написал он.
ForUm

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