Минздрав будет расширять тестирование на антиген к коронавирусной болезни COVID-19. Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Вчера я провел селекторное совещание с руководителями лабораторных центров Минздрава и директорами департаментов здравоохранения ОГА. Обсуждали, в частности, активное введение тестирования быстрыми тестами на антиген. Уже доставлены и распределены по регионам более 260 тыс. таких тестов. Ожидаем передачу от ГП «Медзакупки» в ближайшее время еще около 1,5 млн тестов, чтобы мы в следующем году развезли по регионам. Наша цель, чтобы не менее 1 млн тестирований в месяц мы проводили быстрыми тестами на антиген», - сказал Степанов.

Он напомнил, что механизм тестирования быстрыми тестами на антиген к COVID-19 был введен еще две недели назад, и сейчас Минздрав будет настаивать на его активном введении.

«Использование экспресс-тестов на антиген должно быть на уровне врачей семейной медицины, экстренной медицины, вторичного и третичного уровня медицинской помощи. И мы настаиваем на том, чтобы оно было увеличено. ... Для нас важно, чтобы тесты были в сельской местности, там где длительный процесс доставки биоматериала на проведение ПЦР-тестирование», - сказал Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 декабря было зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.