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Вакцина против коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, получила одобрение для использования в Великобритании.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Великобритания заказала у производителя AstraZeneca 100 млн доз, которых достаточно для вакцинации 50 млн человек.

Одобрение регулятором лекарственных средств означает, что вакцина является одновременно безопасной и эффективной.

Это уже вторая вакцина, утвержденная в Британии после того, как в декабре было одобрено препарат Pfizer/BioNTech.

Более 600 тысяч человек в Британии были привиты с 8 декабря, когда страна первой на Западе начала программу вакцинации населения.

Ожидается, что применение вакцины AstraZeneca приведет к значительному увеличению темпов вакцинации, поскольку она дешевая и легкая в массовом производстве. Ее можно хранить в обычном холодильнике - в отличие от препарата Pfizer/BioNTech, требующего хранения в условиях чрезмерного холода при -70°С.

Утверждение новой вакцины произошло после того, как Общественная служба здравоохранения Англии заявила, что страна сталкивается с «беспрецедентным» уровнем инфекций.

По состоянию на 28 декабря рекордные 53 135 новых случаев коронавируса были зафиксированы в Великобритании в сутки. В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. По данным исследований, он заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

 
ForUm

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