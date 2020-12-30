В мире количество случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 30 декабря превысило 82,3 миллиона, уже выздоровели свыше 58 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно им, в мире выявлено 82 327 231 случай коронавируса, в частности 1 796 543 летальных, выздоровели 58 338 453 человека.

За ночь в мире зарегистрировали 20 143 новых случая заболевания COVID-19 и 1 244 смерти.

Самое большое количество инфицированных выявлено в США - 19 977 704, в Индии на сегодняшний день зарегистрировано 10 245 326 случаев COVID-19, а в Бразилии 7 564 117.