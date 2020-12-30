Национальная полиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба Нациполиции.

Мероприятия были организованы Департаментом борьбы с наркопреступностью (ДБН) совместно со следователями столичного главка и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Оперативники ДБН вместе со следователями полиции Киева с привлечением коллег из Департаментов криминального анализа и киберполиции провели тщательный анализ каналов сбыта наркотиков через интернет, в частности в закрытой части - DarkNet.

В результате, используя практику зарубежных коллег, полицейские установили держателей более 100 интернет-ресурсов, которые действовали на территории всего государства и были связаны между собой: все они были «постоянными клиентами» трех оптовиков, один из которых находился в ТОПе рейтинга DarkNet. По предварительным данным, ежесуточно все эти ресурсы сбывали около 50 000 доз наркосредств.

В частности прекращена деятельность более 100 интернет-магазинов по распространению наркотиков и психотропов, перекрыто два международных канала поступления психотропных веществ в Украину и ликвидирована нарколабораторияю, мощность которой позволяли практически бесперебойно обеспечивать психотропами все эти магазины.

Благодаря спланированным действиям, полицейские не допустили попадание на «черный» рынок более 20 кг Альфа PVP, около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысячи таблеток «экстази», а в целом - это более 120 000 доз наркотика.

Также из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ.

Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 50 млн гривен.

Кроме этого, изъято 113 тыс. долларов США, 158 тыс. гривен, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

Уже установлены 50 лиц, связанных с незаконной деятельностью ликвидированных наркомагазинов. Сейчас тринадцати из них уже сообщено о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тысяч гривен до 2,1 миллиона гривен, еще трем - домашний арест.

Злоумышленникам инкриминируют ряд уголовных преступлений, предусмотренных статьями 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) , 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За организацию нарколабораторий и создание разветвленной сети сбыта наркотиков и психотропных веществ фигурантам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.