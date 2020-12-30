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Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 может иметь защитное действие в течение нескольких лет.

Как передает Укринформ, об этом заявил в интервью ORF вирусолог, профессор по исследованию вакцин в школе медицины «Икан» медицинского центра «Маунт-Синай» (Нью-Йорк) Флориан Краммер.

«Этого мы еще точно не знаем. Но учитывая ответ антител, который можно видеть сейчас, и данные, которые есть на сегодняшний день, то есть более четырех месяцев, я предполагаю, что обеспеченная за счет вакцинации защита будет действовать несколько лет», - заявил Краммер, отвечая на вопрос о том, как долго будет действовать вакцина против коронавируса.

По словам исследователя, пока можно говорить о том, что иммунитет у людей, переболевших COVID-19, длится несколько месяцев. Но уже есть два исследования, свидетельствующие, если у человека есть антитела против вируса, то риск снова заболеть «очень и очень низок», хотя и не равен нулю.

«Уже есть хорошие исследования, которые показывают, что ответ антител в начале несколько снижается, а затем начинает стабилизироваться между пятым и седьмым месяцем. И вполне возможно, что эти антитела затем остаются на годы. Что-то похожее я ожидаю и от вакцинации», - заявил Краммер.

В интервью обсуждалась вакцина от производителя Pfizer/Biontech, которая была допущена в ЕС и которой сейчас прививают во многих странах.

«За последние несколько недель были вакцинированы почти два миллиона человек, и проблем практически не было. Можно было увидеть, как и в предыдущих клинических исследованиях, что вакцина вполне безопасна», - заявил вирусолог.
ForUm

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