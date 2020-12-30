В Киеве разоблачили группу квартирных воров, организованную двумя правоохранителями, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу с проникновением в жилье киевлянина и завладели почти 13 тыс. долл., которые распределили между собой.
«В ходе досудебного расследования удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. Проведя 5 обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилье», - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.
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