В Киеве разоблачили группу квартирных воров, организованную двумя правоохранителями, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу с проникновением в жилье киевлянина и завладели почти 13 тыс. долл., которые распределили между собой.

«В ходе досудебного расследования удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. Проведя 5 обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилье», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.