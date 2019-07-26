Двое иностранцев и женщина проникли в телефонной колодца, откуда вырезали около 80 метров проводов. Злоумышленники нанесли ущерб на сумму 20000 гривен. Начато уголовное производство.

В ходе отработки Днепровского района Киева оперативники столичной полиции заметили подозрительных мужчин и женщину, которые «крутились» во дворе дома на улице Сулеймана Стальского. Правоохранители решили проследить за ними, сообщает пресс-служба столичного главка.

Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска столицы Виталий Отрудько рассказал, что мужчины открыли люк и остались ждать на улице, а женщина спустилась в технический колодец и вырезала кабель.

«Злоумышленница с помощью инструментов вырезала около восьмидесяти метров кабеля. После чего мужчины перерезали указанный кабель на куски, и сложив все в сумку, все трое ринулись бежать с места преступления. Однако мы сразу задержали их и вызвали следственно-оперативную группу территориального управления полиции», - сообщил Отрудько.

Злоумышленники: 24-летняя местная жительница и двое уроженцев другого государства, 1956 и 1976 года рождения. Все трое ранее попадали в поле зрения правоохранители за кражи и хранение наркотиков.

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи изъяли у них похищенный кабель правительственной связи и орудия совершения преступления.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям по Киеву.