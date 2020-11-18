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В течение двух месяцев на территории Львовской области было совершено несколько краж из офисных помещений. Проанализировав собранную информацию с мест преступлений и обнаружив характерный «почерк», оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции пришли к выводу о совершении краж одной группой лиц,  сообщила пресс-служба полиции.

Впоследствии полицейские установили и всех участников преступной группировки. В ее  состав входило четверо жителей области в возрасте от 29-ти до 51 года. «Специализировались» воры исключительно на кражах из офисов, магазинов и банкоматов. Кроме того, полицейские выяснили, что при подготовке к «операции» и во время совершения преступления участники использовали различные автомобили. В частности, после «налета» авто продавались или разбирались на запчасти. «Работали» исключительно ночью и использовали новейшую и специальную технику - устройства для подавления и поиска радиосигнала. Тщательная подготовка позволяла злоумышленникам тратить на «дело» до 20 минут.

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили организатору и трем участникам группировки о подозрениях ч. Ч. 3, 4, 5 ст. 185 (совершение преступления в составе организованной группы) УК Украины и объявили их в розыск.

Утром 18 ноября правоохранители при участии спецподразделения КОРД и роты полка особого назначения задержали всех участников группировки. Двое из них пытались скрыться от правоохранителей.

По результатам проведения 20 санкционированных обысков изъято спецтехнику и другие орудия для совершения преступления, ювелирные изделия, номерные знаки иностранной регистрации, автомобили подозреваемых и другие вещи, подтверждающие их причастность к преступной деятельности.

Сейчас установлена ​​причастность задержанных как минимум к совершению 8 краж на территории Львовской, Тернопольской и Волынской областей, в результате которых похищено почти 3,5 миллиона гривен.

Организатор и трое участников группировки доставлены в Галицкий районный суд Львова для избрания им меры пресечения.

За содеянное подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества. 
ForUm

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