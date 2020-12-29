В течение года на Закарпатье представили семь новых аттракционов для туристов: минискульптуры, стелу с быком, стенд с очертаниями разрушенного Середнянского замка и сердце в Сент-Миклош. Об этом на отчетной пресс конференции сообщил директор Агентства регионального развития «Закарпатье» Михаил Данканич, передает Укринформ.

«В прошлом году (2020 году, - ред.) по разным проектам Агентства на Закарпатье представили семь артобъекты. Речь идет о минискульптуре на «Соляном пути», стеле с символом нового года - быком - на въезде в Межгорье, стенд с очертаниями стен разрушенного Середнянского замка и сердце в замке любви Сент-Миклош. Мир сейчас движется в таком направлении, что каждый турист хочет хорошее фото с любой локации. С другой стороны, публикация этих фото в соцсетях добавляет привлекательности объектам и поощряет других посетить их. Это такой узел, строя который единовременно, мы налаживаем массу дальнейших завязок», - сказал Данканич.

По его словам, эти объекты сразу превращаются в маленькие культовые места для гостей Закарпатья.

Также он сообщил, что в этом году на Закарпатье установили 5 минискульптур солекопов (автор - скульптор Михаил Колодко), еще 5 таких же установят в январе в Венгрии – этот «Соляной путь» будет связывать две страны, потому что исторически он проходил из Закарпатья через Венгрию, по нему в Европу везли Мараморошскую соль.

На Закарпатье скульптурки солекопов установили у Хустского, Королевского, Виноградовского замков, а также у руин Вишкивского и Квасовского замков - в местах, по словам Данканича, где за скульптурками есть надзор местных властей.