также в разделеОбщество
В Минобороны и Нацгвардии за год выявили злоупотреблений на 1,1 миллиарда 8
Венедиктова опровергла блокирование подозрений по делу Приватбанка 11
Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе 9
В Украине более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ, УПЦ МП – почти 12 с половиной 10
Украина получит 16 миллионов доз COVID-вакцины 10
СБУ блокировала масштабные поставки фармацевтической продукции в «ДНР» 12
Украина просит Боснию и Герцеговину безотлагательно вернуть икону, подаренную Лаврову 39
Сергей Карташов про инвестиции в IT: Выживает один стартап из ста 18
Государство заказывает у «Антонова» три Ан-178 для армии 35
19-летний киевлянин гулял по Львову в ушанке с серпом и молотом 23
В ВСУ появился полк имени Вячеслава Чорновола 19
В Украине подумывают об отмене бумажной прописки 13
Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения столичного юриста 14
У СБУ пока нет повода не пускать российского рэпера Моргенштерна в Украину 11
Мужчина пытался вывезти из ОРЛО $150 тысяч 9
Радуцкий: Хранить и перевозить вакцины должны частные компании 14
КПВВ у оккупированных территорий защитят пуленепробиваемыми модулями 11
В Украине – 6988 новых случаев COVID-19, более 16 тысяч человек выздоровели 93

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от Партии регионов относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

По данным пресс-центра ведомства, экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе.

В январе 2015 года он выехал в Россию, где находится до сих пор.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.

Документирование действий злоумышленника осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

По данным агентства Интерфакс-Украина, речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5591 грн.
17
Теги