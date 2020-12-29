Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от Партии регионов относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

По данным пресс-центра ведомства, экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе.

В январе 2015 года он выехал в Россию, где находится до сих пор.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.

Документирование действий злоумышленника осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

По данным агентства Интерфакс-Украина, речь идет о народном депутате Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012) Алексее Журавко.