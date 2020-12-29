Впервые в Восточной Европе медики Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова применили новейший, неинвазивный метод эндоскопически ассистированной радиочастотной абляции (ELRA), то есть обжига опухоли внепеченочных путей.

Как сообщается на странице больнице в Facebook, эта патология относится к заболеваниям с пессимистичным прогнозом новообразований брюшной полости. Вмешательство выполнили специалисты Блока панкреато-билиарной рентген интервенционной эндоскопии и Центра хирургии Адриан Квит и Алексей Кушнирук.

Стоит отметить, что сначала после установки соответствующего оборудования медики провели Zoom-конференцию с ведущим специалистом Южной Кореи. Вместе они согласовали теоретические и технические аспекты для первого в Украине операционного вмешательства такого типа. Ведь до сих пор эта методика применялась только при «открытых» операциях. Сама методика заключается в уничтожении опухоли радиочастотным излучением, которое передается через заведенный зонд в зону опухолевого роста под комбинированным эндоскопическим и рентген контролем. Поэтому проходит полная деструкция зоны опухолевого роста.

Методика продлевает жизнь пациентов с локально неоперабельными опухолями, а в некоторых случаях является конечным методом лечения и дает шанс на полное выздоровление.

В ближайшее время в больнице уже запланирован ряд вмешательств на поджелудочной железе (EUSRA) при локально неоперабельных опухолях.