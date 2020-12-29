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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 953 больных коронавирусом. Умер 21 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, в Днепровском - 141 и 107 случаев в Святошинском районе», - отметил мэр.

В Украине по состоянию на 29 декабря зафиксировано 6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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