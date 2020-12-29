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В Украине отменят бумажную прописку, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Уверенно смотрю в будущее без бумажной прописки. Сегодня приняли постановление об эксперименте для реализации электронного изменения места регистрации», - написал он в Facebook.

«Прописка» - самая распространенная услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был создан в этой сфере много лет назад. Нашли», - заявил Федоров.

По его словам, с середины весны услуга должна заработать для значительной части украинцев.

«Не буду сейчас погружать во все детали. Будем активно делиться уже после Нового года», - пообещал министр.
ForUm

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