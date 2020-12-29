Во Львове следователи начали уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде, сообщила пресс-служба облполиции.

28 декабря около 16:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. На месте работала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника – 19-летнего жителя Киева. У него изъяли шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.