Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое при обыске у Василия Брензовича.

Как сообщила пресс-служба суда, изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 частично отменить.

«С учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. Ходатайство следователя удовлетворено полностью», - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности в конце ноября проводили следственные действия у лидера «Партии венгров Украины», депутата Верховной Рады прошлых созывов Василия Брензовича.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».