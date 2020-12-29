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В районе ООС задержали мужчину, который незаконно перевозил более 4 миллионов гривен.

Как сообщили в штабе, 28 декабря на КПВВ «Станица Луганская» силами и средствами Государственной фискальной службы Украины и сотрудниками СБУ был задержан мужчина, который осуществлял незаконное перемещение денег.

В ходе досмотра личных вещей установлено, что указанный гражданин – житель города Красный Луч, имел при себе 150 тыс. долларов, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4261500 гривен. Однако предельно допустимая сумма для перемещения с временно оккупированной территории на территорию Украины является сумма, которая не превышает 50 тыс. гривен.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Деньги изъяты до соответствующего решения суда и переданы на хранение в отделение банка.
ForUm

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