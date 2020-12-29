Фракция партии «Голос» в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина.

Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк, заместителем председателя фракции - Роман Костенко, сообщила пресс-служба политсилы.

«Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей», - заявил депутат фракции «Голоса» в Верховной Раде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«Искренне благодарен коллегам, которые поддержали мою кандидатуру, и Сергею Рахманину за тот фундамент, который он заложил за предыдущие полтора года. Многие функции я выполнял и раньше как заместитель председателя. Но теперь будет еще больше ответственности перед коллегами за доверие. Поэтому буду упорно работать, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и эффективным для нашей команды», - отметил Железняк.

Полномочия нового председателя парламентской фракции «Голоса» вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.