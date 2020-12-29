Украина привлечет частные логистические компании к транспортировке и длительному хранению вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах. Специальный Центр длительного хранения вакцин планируют создать в Киеве или возле аэропорта «Борисполь», сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Мы ожидаем поставку первых партий вакцины уже в конце января - феврале. А пока есть время изучить опыт других стран и подготовиться к началу вакцинации. Мы уже видим, что в процессе организации прививки в других странах возникают проблемы с соблюдением температурного режима. На прошлой неделе в двух округах немецкой Баварии приостановили вакцинацию из-за трудностей с соблюдением так называемой холодной цепи при хранении вакцины от Pfizer/BioNTech. Ведь препарат должен находиться в специальном холодильном оборудовании, поддерживающем сверхнизкие температуры: от -60 до -80 градусов Цельсия. Нарушение условий хранения непосредственно влияет на эффективность вакцины», - пояснил он.

Радуцкий отметил, что сейчас у государства нет оборудования и техники для транспортировки вакцин при слишком низких температурах.

«У нас есть два пути – самостоятельно создавать систему логистики вакцин, требующих хранения в температуре от -60 до -80 градусов Цельсия, или привлечь логистические компании, которые уже имеют необходимое оборудование и опыт. Второй путь является более эффективным с точки зрения требований времени и долгосрочной перспективы», - считает нардеп.

По его словам, в дальнейшем Украина рассчитывает получать вакцины с традиционными условиями хранения (от +2 до +8 градусов Цельсия), поэтому капитальные затраты на закупку и установку специализированного оборудования не оправдают себя - дорогостоящие холодильные камеры будут стоять пустыми.

«Частные логистические компании имеют и оборудование, и технику, и отработанную систему контроля на всех этапах транспортировки. Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне (в Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта «Борисполь») специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз», - написал Радуцкий.

По его словам, один холодильник объемом 1000 литров (расчетно, вмещает 250 тыс. доз) уже находится в Украине.

«Еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах. Из Центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах транспортирует вакцины пунктам прививки в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия)», - пояснил нардеп.

Он отметил, что вакцинацию планируют проводить в более 4000 пунктах прививок, будет работать более 500 мобильных бригад. Рассматривается и возможность создания временных центров вакцинации, по примеру стран ЕС.

«Это значит, что придется мобилизовать и научить большое количество медицинских работников, а еще сформировать списки людей, которые будут прививаться первыми, отработать механизм контроля за использованием вакцины, чтобы бесплатная вакцина не стала распространяться по теневым схемам», - заявил он.

С организационной точки зрения процесс прививки медиков и правоохранителей отработать проще, чем других категорий граждан из групп риска. Процедура должна предотвращать создание больших очередей и скопления людей в пунктах прививки. В то же время, нельзя допустить и порчи продукта. В одной упаковке Pfizer/BioNTech находится пять доз, после вскрытия упаковки их нужно использовать в течение 6 часов. Прививка одного пациента занимает примерно 10-15 минут. Затем человек должен еще как минимум 15 минут оставаться под наблюдением врача. По опыту других стран, ориентировочно 5% вакцины утилизируется или не используется вовремя по разным причинам.

«Нам нужно максимально эффективно организовать процесс прививки, чтобы минимизировать этот процент», - резюмировал Радуцкий.