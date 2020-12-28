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Российские СМИ распространили ложную информацию о европейских и американских вакцинах от COVID-19 в странах, где они хотят продать свой препарат против коронавируса.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, передает Европейская правда.

«Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян», - написал Боррель в своем блоге.

«Такие рассказы явно направлены на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V», - добавил топ-дипломат, отметив, что эти действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19.

Когда производитель вакцины AstraZeneca, который работал с Оксфордским университетом, приостановил клинические испытания в сентябре из-за тогда еще необъяснимой болезни волонтера, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал репортерам, что Sputnik V более надежен, потому что он основан на аденовирусе, обнаруженном у людей, тогда как британский кандидат представлял собой «обезьянью вакцину».

Испытания вакцины, в которой используется биоинженерная версия безвредного вируса простуды, обнаруженного у шимпанзе, чтобы инструктировать человеческие клетки вырабатывать антигены, были возобновлены в Великобритании через несколько дней после получения разрешения от регулятора.

На прошлой неделе Россия отправила в Аргентину первую партию вакцины от коронавируса в рамках сделки по поставке 10 миллионов доз. Россия также подписала соглашения о поставках с рядом других стран Латинской Америки и Азии.

Напомним, 27 декабря в странах Европейского Союза началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.
ForUm

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