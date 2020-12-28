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В Кривом Роге в результате разрушении здания погиб мужчина, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

28 декабря в 00:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении здания на улице Ферганская Металлургического района города.

По указанному адресу срочно направлено отделение одиннадцатого государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова спасателями установлено, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного бесхозного здания.

В результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без определенного места жительства).

Сотрудники Службы спасения извлекли мужчину в сознании из-под завалов и транспортировали с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также, из-под завалов было извлечено тело мужчины без признаков жизни (тело направлено на СМЭ).

Причина разрушения устанавливается.
ForUm

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