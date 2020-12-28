Санта Клаус со своими саням сможет совершать коммерческие космические полеты на Международную космическую станцию. Соответствующую лицензию ему выдало Федеральное управление гражданской авиации США. Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте FAA.

Теперь Санта сможет беспрепятственно перемещаться в воздушном пространстве США, лицензия выдана на корабль «Звездные Сани-1» с ракетой Рудольф.

«Отец Рождества теперь может пользоваться особым разрешением по доставке грузов авиатранспортом непосредственно на крыши домов в США в канун Рождества», – заявили в FAA.

Там подчеркивают, что 2020 год был сложным и такое решение добавит особого праздничного настроения.

«Санта сможет принести свой уникальный и универсальный бренд доброй воли и радости детям и взрослым любого возраста – даже тем, кто находится на орбите», – сказано в сообщениии.