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Эпидемия коронавируса в Украине может быть остановлена только в том случае, если две трети населения будут иметь иммунитет к болезни.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил врач, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, есть два пути получения коллективного иммунитета. Первый - когда население естественно болеет, и появляется иммунитет. Второй - это делается искусственным путем за счет вакцинации.


«Для того, чтобы мы повлияли на интенсивность распространения болезни, которая является основным показателем, надо на первом этапе иметь треть населения с иммунитетом. Для того, чтобы преодолеть пандемию в целом, нам надо иметь, как минимум, две трети населения с соответствующим иммунитетом. Лучше, чтобы это было более 70%», - отметил Кравченко.

Он подчеркнул, что вакцинация в этом случае является приоритетным методом формирования коллективного иммунитета.


Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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