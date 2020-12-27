Под Киевом в ночь с 26 на 27 декабря на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Honda развернулся в сторону Киева и получил сильнейший боковой удар от Volvo. Непристегнутого водителя и пассажира Honda выбросило из автомобиля через оконные проемы, они погибли на месте.
Напомним, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 20-летняя девушка.
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