Под Киевом в ночь с 26 на 27 декабря на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Honda развернулся в сторону Киева и получил сильнейший боковой удар от Volvo. Непристегнутого водителя и пассажира Honda выбросило из автомобиля через оконные проемы, они погибли на месте.

Отмечается, что люди, ехавшие в Volvo, пострадали, однако живы. На месте работали несколько бригад скорой помощи и оперативно-следственная группа Киевской области.

Напомним, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 20-летняя девушка.