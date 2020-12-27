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В Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

«27 декабря в 03:40... поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Овидиопольский район, село Молодежное, СК „Восток“, 1 массив, 1 линия, 38 участок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорания одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 05:04. В результате пожара уничтожено здание на площади 100 м2.

«Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, ущерб устанавливается. Спасены рядом расположенная хозяйственная постройку на сумму — 100 тыс. грн. Погибших и пострадавших нет», — добавляется в сообщении.
ForUm

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