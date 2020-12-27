Правительство России временно запретило государственные закупки импортных медицинских масок. Решение будет действовать до конца 2021 года.
Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации РФ.
Весной на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионах России возник дефицит масок. В некоторых регионах, в том числе Москве, его начали ощущать еще в феврале 2020 года.
На фоне дефицита начали расти цены. В какой-то момент в Москве они выросли на 900%. Тогда Россия запретила экспорт масок и бинтов, предприятия увеличили производство.
Напомним, в ЕС началась вакцинация от COVID-19.
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