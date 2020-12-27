Правительство России временно запретило государственные закупки импортных медицинских масок. Решение будет действовать до конца 2021 года.

Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации РФ.

2 ноября Министерство промышленности и торговли России предложило запретить закупки масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей.

Весной на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионах России возник дефицит масок. В некоторых регионах, в том числе Москве, его начали ощущать еще в феврале 2020 года.

На фоне дефицита начали расти цены. В какой-то момент в Москве они выросли на 900%. Тогда Россия запретила экспорт масок и бинтов, предприятия увеличили производство.

Напомним, в ЕС началась вакцинация от COVID-19.