также в разделеМир
Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами
Россия запретила импорт медицинских масок 9
Глава ВОЗ: Это не будет последней пандемией 17
Россия провела военные учения в Крыму 10
В ЕС началась вакцинация от COVID-19 43
NASA испытало новый луноход 17
Новый штамм COVID-19 выявили в Испании и Швеции 22
У Каспарова умерла мать 41
Еврокомисия опубликовала текст соглашения с Британией по Brexit 10
Пашинян согласился на внеочередные выборы 18
В Эфиопии боевики напали на деревню: более 200 жертв 18
Российский военный выстрелил из пушки по «Детскому миру» 53
Вакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС 68
Израиль атаковал объекты в секторе Газа: есть погибшие 18
Стрельба в центре Берлина: четверо пострадавших 21
В Австрии начался третий локдаун за год 14
В США зафиксировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna 42
Атомным авианосцем США впервые в истории будет командовать женщина 25

В канадской провинции Онтарио зафиксировали два случая заражения новым типом COVID-19, аналогичным выявленному в Великобритании. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила пресс-служба руководства региона.

Отмечается, что инфицирование подтверждено у пары в районе Дарем. При этом, подчеркивают власти, упомянутые граждане не совершали каких-либо путешествий в последнее время. Сейчас они находятся на самоизоляции.

Как сообщалось, ранее новый штамм коронавируса выявили в Испании (четыре случая) и Швеции (один инфицированный). Зараженных граждан отправили на самоизоляцию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги