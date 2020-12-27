В канадской провинции Онтарио зафиксировали два случая заражения новым типом COVID-19, аналогичным выявленному в Великобритании. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила пресс-служба руководства региона.

Отмечается, что инфицирование подтверждено у пары в районе Дарем. При этом, подчеркивают власти, упомянутые граждане не совершали каких-либо путешествий в последнее время. Сейчас они находятся на самоизоляции.

Как сообщалось, ранее новый штамм коронавируса выявили в Испании (четыре случая) и Швеции (один инфицированный). Зараженных граждан отправили на самоизоляцию.