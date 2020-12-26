В Житомире перевернулась цистерна с сжиженным газом. В результате удара из нее стравливается газ, жильцов близлежащих домов эвакуировали.

Об этом говорится в сообщении областного управления ГСЧС.

Сообщается, что инцидент произошел в 13:58 на улице Чудновская после того, как цистерна врезалась в столб.

«Водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 кубометров)», - говорится в сообщении.

Полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ДСНС привлекли 12 человек и 3 единицы техники.

Напомним, в Полтавской области на территории структурного подразделения «Укрзализныци» загорелся вагон.