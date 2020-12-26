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В Полтавской области на территории структурного подразделения «Укрзализныци» загорелся вагон. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек, передает ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе, 25 декабря в 20:56 поступило сообщение о пожаре - загорелся вагон по ул. Горького села Копылы Полтавского района. Отметим, что инцидент произошел на территории производственного структурного подразделения «Центра механизации путевых работ» филиала «Центра по ремонту и эксплуатации путевых машин» АО «Укрзализныця».

«Пожар был локализован в 22:58, а в 00:27 - ликвидирован. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавское областное БСМЭ», - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолок вагона.

К тушению привлекалось 8 спасателей и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
ForUm

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