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В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), после которого машина влетела в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал только водитель.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области в Telegram.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Рыбалко в Немышлянском районе. Сначала на дороге столкнулись кроссовер Volkswagen Touareg с Volkswagen Passat. После чего первый влетел в остановку.

«В результате аварии 37-летний мужчина (водитель Touareg, - ред.) получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу. Информация внесена в Единый учета Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются», - говорится в сообщении.
ForUm

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