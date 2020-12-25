За прошедшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов, говорится в сводке штаба ООС.

Неподалеку Водяного на разных направлениях враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко Красногоровки.

С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.