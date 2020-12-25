Ветирование оборонного бюджета США не лишит Украину военной поддержки в 2021 году, убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины: $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что «Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины» это создает ошибочное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Бюджет заветирован абсолютно по другим причинам», - заявил Кулеба в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

«Я даю вам стопроцентную гарантию, что после того как вето будет преодолено или ситуация решится любым другим способом, суммы поддержки Украины останутся. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, а усилится. И мы будем над этим настойчиво работать», - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».