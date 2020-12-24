Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

В списке 194 страны, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. их населения.

В Украине по состоянию на 24 декабря этот показатель составляет 374.

Так, к «красным» странам отнесены Великобритания и Германия, а также Грузия, Молдова, Румыния, Черногория, Словакия, Португалия, США. Всего таких стран 45, при этом по 11 из них информация отсутствует.

Италия, Польша, Тунис, Канада, Ирландия, Франция, Греция, Мальдивы, Бельгия, Индия, Египет, Таиланд, Австралия – оказались в «зеленой» зоне.