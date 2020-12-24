также в разделеОбщество
Крушение самолета МАУ: Канада объявила 8 января днем памяти жертв авиакатастроф
В ОГП заявили, что дело с фигурантом Татаровым передали в СБУ по решению суда
ГБР проверяет факт массового избиения заключенных в «Северной колонии № 90» 10
Христиане западного обряда празднуют Сочельник 8
В КСУ подтвердили, что Тупицкого вызвали в генпрокуратуру 11
СБУ разоблачила группу, пытавшуюся создать незаконные органы власти 12
Житель Запорожья незаконно возил украинцев в ОРДО через РФ 15
В Минздраве ожидают роста заболеваемости COVID-19 8
Украина еще не получила иранский отчет о катастрофе самолета МАУ 9
Татаров заявил, что продолжает работать в ОП 10
Зеленский открыл Балочный мост в Запорожье 37
Детективы НАБУ вручили повестку судье Вовку 22
Кабмин выделил на закупку вакцины от коронавируса 1,3 миллиарда 12
Татарову не смогли избрать меру пресечения из-за передачи дела СБУ 30
Минздрав допускает смещение сроков вакцинации от COVID-19 14
Лекарства от редких болезней обещают поставить в больницы до конца года 16
Татаров о передаче его дела СБУ: Готов к любому судебному процессу 9
Газовое оборудование для авто: стоит или не стоит устанавливать в 2021 году? 23

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

В списке 194 страны, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. их населения.

В Украине по состоянию на 24 декабря этот показатель составляет 374.

Так, к «красным» странам отнесены Великобритания и Германия, а также Грузия, Молдова, Румыния, Черногория, Словакия, Португалия, США. Всего таких стран 45, при этом по 11 из них информация отсутствует.  

Италия, Польша, Тунис, Канада, Ирландия, Франция, Греция, Мальдивы, Бельгия, Индия, Египет, Таиланд, Австралия – оказались в «зеленой» зоне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги