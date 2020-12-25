В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей, сообщила спикер метрополитена Наталья Макогон.
По статистике, на количество потерь влияет время года и погода.
Так, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за потерянным треть владельцев.
Что находили:
Из ценного:
- электронный фитнес браслет;
- электронная книга;
- телефон;
- ноутбук.
Из бытового:
- газонокосилка;
- микроволновая печь;
- гладильная доска;
- надувной матрас.
Топ-5 потерь 2020 года:
- самокат;
- платье;
- телефоны;
- чемоданы;
- детские рюкзаки.
Макогон напомнила, что бюро находок Киевского метрополитена работает на станции «Нивки» ежедневно с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок - (044) 238-43-13.
Бюро принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата. Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов.
Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию.
При обнаружении пакетов или сумок на станциях или в вагонах просят сразу сообщать работников станции или правоохранителей. В целях безопасности не стоит исследовать содержание находок самостоятельно.
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