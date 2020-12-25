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В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей, сообщила спикер метрополитена Наталья Макогон.

По статистике, на количество потерь влияет время года и погода.

Так, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за потерянным треть владельцев.

Что находили:

Из ценного:

  • электронный фитнес браслет;
  • электронная книга;
  • телефон;
  • ноутбук.

Из бытового:

  • газонокосилка;
  • микроволновая печь;
  • гладильная доска;
  • надувной матрас.

Топ-5 потерь 2020 года:

  • самокат;
  • платье;
  • телефоны;
  • чемоданы;
  • детские рюкзаки.

Макогон напомнила, что бюро находок Киевского метрополитена работает на станции «Нивки» ежедневно с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок - (044) 238-43-13.

Бюро принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата. Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов.

Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию.

При обнаружении пакетов или сумок на станциях или в вагонах просят сразу сообщать работников станции или правоохранителей. В целях безопасности не стоит исследовать содержание находок самостоятельно.
ForUm

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