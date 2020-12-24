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Следователи ТУ ГБР в Мелитополе начали проверку по факту превышения власти и служебных полномочий с применением специальных средств работниками ГУ «Северная исправительная колония № 90» (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, 22 декабря 2020 работники колонии применили специальные средства к новоприбывшим осужденным, в результате чего последние получили телесные повреждения.

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора и Херсонская областная прокуратура.
ForUm

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