Следователи ТУ ГБР в Мелитополе начали проверку по факту превышения власти и служебных полномочий с применением специальных средств работниками ГУ «Северная исправительная колония № 90» (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
По предварительной информации, 22 декабря 2020 работники колонии применили специальные средства к новоприбывшим осужденным, в результате чего последние получили телесные повреждения.
Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора и Херсонская областная прокуратура.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время