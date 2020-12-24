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Пресс-служба Офиса президента исправила сообщение о том, что 93% украинцев считают программу «Большая стройка» главным позитивным событием года.

Сейчас на сайте ОП указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.

«По уточненной информации от Фонда «Демократические инициативы», программу «Большая стройка» назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. «Большая стройка» - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе указали, что новость содержит исправления – изменен заголовок, первый и второй абзацы, и извинились за неточность.

Накануне пресс-служба ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и КМИС сообщила, что 93% опрошенных украинцев назвали «Большую стройку» главным позитивным событием 2020 года.

Научный директор Фонда Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными. Он сообщил, что в действительности «Большую стройку» отметили только 11,3% опрошенных. Из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

По словам Гараня, таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента.
ForUm

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