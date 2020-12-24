В Запорожской области правоохранители задержали мужчинку за незаконную переправку граждан на временно оккупированную территорию Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Запорожской области совместно с работниками УСБУ в Запорожской области получили информацию относительно местного жителя, который организовал канал незаконной перевозки граждан из города Запорожье на временно оккупированную территорию Украины.

По данному факту в конце ноября следователем Вознесеновского отделения полиции было открыто уголовное производство по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения досудебного расследования под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры № 2 установлено, что к совершению преступления причастен житель Запорожской области 1987 года рождения.

Гражданин на своем легковом автомобиле организовал незаконные перевозки пассажиров группами на временно оккупированную территорию Донецкой области и в обратном направлении через территорию РФ за пределами контрольно-пропускных пунктов. С каждого пассажира за поездку получал денежные средства в сумме от трех до пяти тысяч гривен.

«23 декабря в результате четко спланированной операции сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями Вознесеновского отделения полиции и УСБУ в Запорожской области на трассе Запорожье-Днипро задержали подозреваемого. В салоне его автомобиля Volkswagen Passat находились трое граждан, которых водитель пытался перевести в так называемую «Донецкую народную республику», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Дмитрий Клименко.

В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли еще один легковой автомобиль.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.