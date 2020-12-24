Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовая вакцинация. Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНИАН.
По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.
«Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая прививка населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией», - заявил он.
Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививки 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.
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