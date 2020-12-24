Министерство здравоохранения Украины назвало самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовая вакцинация. Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.



Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНИАН.

По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

«Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь, массовая прививка населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией», - заявил он.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививки 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

