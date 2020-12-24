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Вакцинировать от коронавируса до первого квартала 2022 года смогут 23 миллиона украинцев. Об этом в эфире Радио НВ сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам для этого понадобится 40 миллионов доз.

«Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности», – пояснил Ляшко.

За это время Министерство Здравоохранения вакцинирует приоритетную группу населения – прежде всего медиков. Минздрав будет начинать подготовку самих кабинетов вакцинации и мобильных бригад.

«И так у нас прописано до I квартала 2022 года. За этот период мы сможем нашими способностями медицинских работников логистическими... охватить прививками именно 23 миллиона населения», – заявил Ляшко, напомнив, что в бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.

Ранее Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.

 

 
ForUm

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