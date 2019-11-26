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Национальный банк Украины не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года из-за зафиксированных в августе-сентябре случаев подделки этих банкнот. Об этом сообщил журналистам представитель Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, передает УНИАН.

«Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 500 гривен предыдущего образца. Действительно, такую информацию мы предоставляли, информировали общественность и правоохранительные органы для того, чтобы были приняты меры для локализации этой проблемы и сокращения количества подделок», - сказал Тищенко.

Он подчеркнул, что уровень поделки национальной валюты остается стабильно низким. Так, за 10 месяцев текущего года подделка гривневых банкнот остается на уровне прошлого года - 2,5 штуки поддельных банкнот на 1 миллион настоящих.

«Мы не констатируем никакого резкого увеличения подделок. Ситуация стабильная и контролируется как Национальным банком, так и правоохранительными органами», - добавил Тищенко. Также он отметил, что введение новых банкнот номиналами 50 и 200 гривень не связно с большим количеством подделок этих банкнот.

«Никакого роста подделок этих номиналов Национальный банк не фиксирует. Это плановая работа по обновлению номинального ряда», - сказал Тищенко.

Национальный банк в августе-сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

По результатам анализа изъятых подделок в НБУ назвали несколько отличий от настоящих банкнот: более высокая плотность на ощупь, более бледное изображение, некачественная голограмма на лицевой стороне, также, как и латентное изображение номинала в левом нижнем углу, а также нечеткие водяные знаки и изображение на защитной ленте.

Также в НБУ сообщили, что при проверке банкноты в ультрафиолетовом свете видно имитированную флуоресцентную защиту, но цвета более яркие, изображение сдвинуто, а светящиеся нити зеленого, а не зелено-красного цвета, как у оригинала.
ForUm

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