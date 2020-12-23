Принятый план вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни будет обновляться в зависимости от исходных данных.



Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Он напомнил, что в Украине утвержден общенациональный план вакцинации населения от коронавируса.

«Вчера этот план был утвержден. Этот документ фактически станет комплексной методичкой для реализации основной цели - вакцинации как можно большего количества групп населения в ближайший год», - сказал Шмигаль.

По его словам, план включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процесс организации кампании.

«Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных, то есть количества вакцин, которые получит страна, кроме уже заложенных 8 млн доз, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX», - отметил глава правительства.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.