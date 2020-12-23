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По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской создан новогодний проект «Удивительная открытка». По замыслу он призван популяризировать творчество украинских художников и дать возможность украинцам поздравить друг друга с праздниками персональной открыткой, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Каждый год украинцы присылают множество онлайн-открыток, чтобы поздравить друг друга с праздниками. В этом году мы решили создать свои украинские удивительные открытки, которыми можно поздравить близких людей и знакомых», - рассказала Зеленская.

По словам первой леди Украины, для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским традициям украинцев.

«Каждую из этих картин мы оживили с помощью анимации. Так родились наши открытки, которые объединили украинские традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев – друг с другом», - отметила супруга президента.

Этот проект существует в двух форматах - онлайн и офлайн. Чтобы отправить открытку диджитал-каналами (через мессенджеры или соцсети), нужно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать вариант, указать имя адресата, написать пожелания и отправить.

Также можно отправить привычную печатную открытку через Укрпочту. С перечнем 28 отделений, вовлеченных в проект, можно ознакомиться на сайте Укрпочты. Этот проект реализован при поддержке телеканала СТБ, Укрпочты и Green Penguin.
ForUm

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