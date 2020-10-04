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Президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры релокации в Украину белорусских высококвалифицированных IT-специалистов.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси будет продлен до 180 дней в году. Эта норма распространяется на IТ-специалистов и членов их семей.

Согласно указу, Кабмину поручено внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительства для них. В частности, срок получения таких документов будет сокращен до трех дней без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.

Правительство также должно оптимизировать порядок трудоустройства IТ-специалистов из Беларуси. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Указом президента поручено усовершенствовать процедуру регистрации белорусских IТ-специалистов как физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога, а также признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Напомним, Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси. 
ForUm

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