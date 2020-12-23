У большинства людей антитела, образовавшиеся в организме человека после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19, сохраняются свыше девяти месяцев.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты исследования Дунайского частного университета в Кремс-на-дер-Донау (Австрия).

Медфакультет университета в рамках своего «исследования Вахау» изучает распространяемость коронавирусной болезни и иммунитет населения. В октябре учебное заведение представило результаты, согласно которым антитела остаются в крови дольше, чем считалось ранее. С целью подтверждения этого факта 10 и 11 декабря были протестированы 152 жителя Нижней Австрии, которые ранее переболели COVID-19. И как оказалось - у более 83% инфицированных в крови до сих пор оставались антитела.

«Большинство участников были инфицированы в марте и апреле. У почти 84% заболевших в марте, антитела (IgG) все еще можно было обнаружить. В общем, если учитывать все периоды заражения, уровень тех, у кого антитела все еще могли быть обнаружены, составлял более 83%», - сообщил научный директор университета Роберт Вагнер.

По его словам, эти декабрьские результаты совпадают с теми, которые были в октябре, когда у почти 84% протестированных были выявлены антитела.

«Мы не хотим делать поспешных выводов, но, принимая во внимание наши результаты, мы видим, что большинство протестированных все еще имеют антитела и через девять месяцев и доля тех, у кого уже нет антител, существенно не меняется по сравнению с результатами наших предыдущих исследований», - заявил Вагнер.