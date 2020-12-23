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По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 16-20 декабря, 18% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, в то же время большинство (71%) - противоположного мнения.

Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось и только 7% заметили улучшение.

Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% - ожидают ухудшения.

Среди населения преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).   

Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса. Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом количество тех, кто объясняет ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросло с 53 до 63%.
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