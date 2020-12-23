Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«На сегодняшний день Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 – он составляет 387 человек на 1 млн населения», - сказал министр.

Для примера, в Польше этот показатель – 682 человека, во Франции – 932, в Великобритании – 1004 человека на 1 млн населения.

«Низкий уровень смертности - это достижение отечественных медиков», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал ForUm, за все время пандемии в Украине заболели 989642 человека, выздоровели - 615660 человек; летальных случаев – 17172.